Журналіст Ігор Бурбас розкрив солідну суму преміальних, які футболісти ЛНЗ отримали за перемогу над Поліссям. Можливо, що навіть у Шахтарі та Динамо отримують менше.

За перемогу над Поліссям, здобуту завдяки голу в компенсований час у матчі 19-го туру УПЛ (1:0), кожен із гравців ЛНЗ отримав від керівництва клубу премію у приблизно 5 тисяч доларів. Про це повідомив колишній журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас у Telegram.

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"Найвищі преміальні в УПЛ – у ЛНЗ? До 5 тисяч у.о. за одну гру – припускаю, цього сезону це найвища винагорода у нашому футболі за один окремий матч", – зазначив Бурбас.

Нагадаємо, сезон 2023/24 є дебютним для ЛНЗ в елітному дивізіоні України. Команда Олега Дулуба, який вже по ходу чемпіонату змінив Олександра Ковпака, посідає 8 місце турнірної таблиці, набравши 25 очок у 20-ти матчах. У суботу, 23 березня, черкасці зіграють перенесений поєдинок 17-го туру проти Миная.

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