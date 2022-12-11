Днепровский клуб может остаться без тренировочной базы и стадиона, ведь они выставлены на продажу.

На портале OpenMarket опубликовали информацию о продаже тренировочной базы в Днепре и имущества стадиона Днепр-Арена. Стартовая цена – более 113 миллионов гривен.

Довбик: СК Днепр-1 не получал никаких премиальных за победы над Шахтером и Динамо

Лот номер 520659 содержит имущество Днепр-Арены, здания и сооружения, а также крытое футбольное поле учебно-тренировочной базы, которой пользуется СК Днепр-1. Об этом говорится в дополнительной информации.

Аукцион должен состояться 12 января следующего года, сейчас есть три участника, но регистрация все еще открыта. Гарантийный взнос составляет 5 652 200 гривен, а шаг аукциона – 1 130 440.

"Спортклубовцы" завершили первую часть сезона 2022/23 на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, опередив ближайших преследователей на 5 зачетных баллов.