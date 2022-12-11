Дніпровський клуб може залишитись без тренувальної бази та стадіону, адже вони виставлені на продаж.

На порталі OpenMarket опублікували інформацію про продаж тренувальної бази у Дніпрі та майна стадіону Дніпро-Арена. Стартова ціна – понад 113 мільйонів гривень.

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Лот номер 520659 містить у собі майно Дніпро-Арени, будівлі та споруди, а також крите футбольне поле навчально-тренувальної бази, якою користується СК Дніпро-1. Про це вказано у додатковій інформації.

Аукціон повинен відбутись 12 січня наступного року, наразі є три учасники, але реєстрація все ще відкрита. Гарантійний внесок складає 5 652 200 гривень, а крок аукціону – 1 130 440.

"Спортклубівці" завершили першу частину сезону 2022/23 на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ, випередивши найближчих переслідувачів на 5 залікових балів.

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