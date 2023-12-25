Левый защитник Василий Кравец не смог стать важным игроком в команде Юрия Максимова и, скорее всего, сменит клуб.

О практически неизбежном уходе 26-летнего Кравца сообщил журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе.

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"Скорее всего, что команду покинет Василий Кравец. Я так понимаю, что его не полностью устраивает игровая практика, которую он получает в Днепре-1. Кроме того, там определенные финансовые моменты есть, которые СК Днепр-1 должен выполнить перед представителями Василия Кравца.

Как следствие, скорее всего, Кравец покинет Днепр-1. Где он будет? Там, где будут больше доверять и будет больше игровой практики", – отметил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Кстати, Василий Кравец перешел в СК Днепр-1 только летом, подписав контракт на три года. Сыграл 19 матчей во всех турнирах без результативных действий. Ранее воспитанник Карпат выступал за испанские Луго, Леганес и Спортинг Хихон, польский Лех, а также полтавскую Ворсклу.

Трансферная стоимость Кравца на Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро – это 5-й показатель в команде после Пихаленка, Гуцуляка, Сватка и Сарапия.

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