"Насколько я понимаю, Динамо ищет центрального защитника. Причем поиск происходит как в Украине, так и за ее пределами. Называются фамилии футболистов, играющих за границей, но с украинским паспортом. Была фамилия Качарабы, но киевляне, насколько я понимаю, не заинтересованы в нем.

Также речь идет о футболистах украинского чемпионата, но они достаточно дорогие. Здесь нужно выбрать правильную позицию, чтобы понять, что за этого игрока можно заплатить деньги, а он переедет в Динамо и сразу добавит.

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Относительно ситуации с иностранными футболистами, то был определенный вариант с центральным защитником из Польши. Но в последний момент из-за ситуации в Украине переговоры свернули. На игрока очень сильно давила семья из-за войны, и он в последний момент отказался продолжать переговоры.

Вообще, те футболисты, которые готовы ехать в Украину в военное время, не соответствуют уровню Динамо. А те, кого киевляне хотели пригласить из-за границы – там сложно, потому что война. Они не отдают себе отчет в ситуации, не понимают, что такое воздушные тревоги, дроны, которые могут взрываться. Читают новости и понимают, что в Киеве достаточно опасно.

Но поиски центрального защитника продолжаются. И желательно, чтобы он был левоногим. В запасе есть Михавко. На него очень большие надежды. Может быть, он получит шанс в первой команде. Но его молодость на этом этапе предостерегает, чтобы сразу бросать его в ключевые поединки.

Насколько мне известно, Салюком из Черноморца Динамо не интересуется. Киевляне больше смотрят на запад. Если появится недорогой и качественный вариант в Украине, то они, конечно, рассмотрят", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, первую часть УПЛ 2023/24 Динамо завершило на 5 месте турнирной таблицы. Подопечные Александра Шовковского отстают от лидеров на 6 очков, но имеют три игры в запасе.

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