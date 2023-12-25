Про практично неминучий відхід 26-річного Кравця повідомив журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі.

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"Швидше за все, що команду залишить Василь Кравець. Я так розумію, що його не повністю влаштовує ігрова практика, яку він отримує в Дніпрі-1. Крім того, там певні фінансові моменти є, які СК Дніпро-1 повинен виконати перед представниками Василя Кравця.

Як наслідок, швидше за все, Кравець залишить Дніпро-1. Де він буде? Там, де будуть більше довіряти і буде більше ігрової практики", – зазначив Циганик в ефірі Циганик Live.

До слова, Василь Кравець перейшов у СК Дніпро-1 лише влітку, підписавши контракт на три роки. Зіграв 19 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Раніше вихованець Карпат виступав за іспанські Луго, Леганес і Спортінг Хіхон, польський Лех, а також полтавську Ворсклу.

Трансферна вартість Кравця на Transfermarkt складає 1,2 мільйона євро – це 5-й показник у команді після Піхальонка, Гуцуляка, Сватка і Сарапія.

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