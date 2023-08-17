Венделл не заявлен за основную команду Днепра-1. Бразилец будет играть в чемпионате U-19.

Бразильский форвард Венделл продолжит карьеру в СК Днепр-1.

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О переходе объявили в Instagram-аккаунте команды днепрян U-19 Футболиста пока нет в заявке на чемпионат Украины.

Венделл находился в системе Палмейраса. За первую команду не играл, но в составе U-20 провел 10 матчей в чемпионате Бразилии, забил 1 гол.

Днепр-1 после 2 сыгранных матчей находится на 7-м месте в чемпионате Украины U-19.

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