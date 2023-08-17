Венделл не заявлений за основну команду Дніпра-1. Бразилець буде грати в чемпіонаті U-19.

Бразильський форвард Венделл продовжить карʼєру в СК Дніпро-1.

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Про перехід оголосили в Instagram-акаунті команди дніпрян U-19. Футболіста поки немає в заявці на чемпіонат України.

Венделл був у системі Палмейраса. За першу команду не грав, але у складі U-20 провів 10 матчів у чемпіонаті Бразилії, забив 1 гол.

Дніпро-1 після 2 зіграних матчів перебуває на 7-му місці в чемпіонаті України U-19.

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