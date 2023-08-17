Португальский защитник Нельсон Маседо Монте, игравший за СК Днепр-1, подписал контракт с испанской Малагой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Футболист успешно прошел медосмотр и подписал контракт с "анчоусами" на три года – до лета 2026 года, предварительно расторгнув контракт с украинским клубом.

Напомним, в предыдущем сезоне футболист провел в Португалии. Игрок выступал за ФК Шавеш, сыграв за португальскую команду в 33 поединках.

Монте выступал за СК Днепр-1, сыграв в 9 матчах и отдал 1 ассист, а с марта по июнь 2022 был в составе Альмерии, однако не сыграл ни одного поединка.

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