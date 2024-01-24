"Есть ли какие-то особенности тренировочного процесса? Тренировочный процесс потихоньку меняется, но на тренировочных сборах первые дни или даже неделю – это всегда беговая работа, набрать физические кондиции. Уже в контрольных матчах посмотрим, наверное, будем наигрывать разные комбинации.

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К тренерскому штабу присоединился Сергей Федоров? Мы с ним давно знакомы, работали вместе и в юношеской, и в молодежной командах. Со своей стороны, имея большой опыт, он многое подсказывает нам. Но это только начало, посмотрим, как оно будет в дальнейшем. Уверен, для нас, защитников, это будет только плюсом", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Добавим, что на сборах в Турции киевляне проведут немало товарищеских матчей. В частности, известны уже десять соперников: Балкани (26 января), Легия (29 января), Пахтакор (30 января), Левски (2 февраля), Лиепая (8 февраля), Шкендия (9 февраля), РФШ (12 февраля), Динамо Тбилиси (13 февраля), Петроклуб (16 февраля) и Шериф (17 февраля).

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