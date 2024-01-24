"Чи є якісь особливості тренувального процесу? Тренувальний процес потихеньку змінюється, але на тренувальних зборах перші дні чи навіть тиждень – це завжди бігова робота, набрати фізичні кондиції. Уже в контрольних матчах подивимося, напевно, будемо награвати різні комбінації.

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До тренерського штабу приєднався Сергій Федоров? Ми з ним давно знайомі, працювали разом і в юнацькій, і в молодіжній командах. Зі свого боку, маючи великий досвід, він багато підказує нам. Але це лише початок, подивимося, як воно буде надалі. Упевнений, для нас, захисників, це буде лише плюсом", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Додамо, що на зборах у Туреччині кияни проведуть чимало товариських матчів. Зокрема, відомі вже десять суперників: Балкані (26 січня), Легія (29 січня), Пахтакор (30 січня), Левскі (2 лютого), Лієпая (8 лютого), Шкендія (9 лютого), РФШ (12 лютого), Динамо Тбілісі (13 лютого), Петроклуб (16 лютого) та Шериф (17 лютого).

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