"Я также придерживаюсь точки зрения, что футбольный сезон в Украине нужно начинать, но, знаете, как-то неспокойно на сердце. Потому что для Украины футбол во время военного положения – что-то невероятное, вот почему это будет настоящий вызов, как для организаторов так и для участников. Это будет вызов для всей Украины.Надеюсь, что учтут каждый пустяк и только по гарантиям безопасности будет позволено начать чемпионат. Хотя, откровенно говоря, от российского агрессора всего можно ожидать...

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Не думаю, что предстоящий сезон может стать самым непредсказуемым за время независимости. Лидирующим позициям Динамо и Шахтера никто не угрожает. Впрочем, больше конкретики появится в начале августа, когда станет известно по какому принципу будет проходить чемпионат, в каких городах или странах будут проходить календарные поединки, как решаются кадровые вопросы.

Уровень чемпионата снизится, но не критично. Я обратил внимание на то, что, несмотря на сложное положение команды-участницы находят возможность приглашать даже легионеров. Вот только не уверен, что мы станем свидетелями открытия новых футбольных талантов. Слишком многие молодежь потеряла во время очень длительной паузы в УПЛ", – сказал Паляница в комментарии Zbirna.com.

Напомним, прошлый сезон не был доигран из-за начала полномасштабной войны. Новый чемпионат Украины стартует 23 августа.

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