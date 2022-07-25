"Я також дотримуюсь точки зору, що футбольний сезон в Україні треба розпочинати, але, знаєте, якось неспокійно на серці. Бо для України футбол під час воєнного стану – щось неймовірне, ось чому це буде справжній виклик, як для організаторів так і для учасників. Це буде виклик для всієї України. Сподіваюся, що врахують кожну дрібницю і тільки за гарантій безпеки, буде дозволено розпочати чемпіонат. Хоча, відверто кажучи, від російського агресора всього можна чекати...

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Не думаю, що майбутній сезон може стати найнепередбачуванішим за часи незалежності. Лідируючим позиціям Динамо та Шахтаря ніхто не загрожує. Втім, більше конкретики з`явиться на початку серпня, коли стане відомо за яким принципом проходитиме чемпіонат, в яких містах чи навіть країнах відбуватимуться календарні поєдинки, як вирішуються кадрові питання.

Рівень чемпіонату знизиться, але не критично. Я звернув увагу на те, що незважаючи на складне становище команди-учасниці знаходять можливість запрошувати навіть легіонерів. Ось тільки не впевнений, що ми станемо свідками відкриття нових футбольних талантів. Надто багато молодь втратила під час дуже тривалої паузи в УПЛ", – сказав Паляниця у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, минулий сезон не було дограно через початок повномасштабної війни. Новий чемпіонат України стартує 23 серпня.

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