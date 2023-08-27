"Шахтерский труд всегда был и остается уважаемым и почетным, а люди горняцкой профессии являются олицетворением мужества, смелости, гордости.

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Именно таким – мужественным, смелым, гордым – все знают украинский Донецк и украинский Донбасс. Для Шахтера большая честь носить это почетное имя и представлять украинский Донецк, украинский Донбасс и его жителей.

Мы живем надеждой и верим, что вскоре снова будем отмечать главные праздники вместе – в свободном и счастливом Донецке, на нашей Донбасс Арене. С праздником, родной город. С праздником, дончане и горняки", – говорится в поздравлении на официальном сайте Шахтера.

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