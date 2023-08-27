Матч Колос – Шахтер состоится сегодня, 27-го августа, на стадионе в Ковалевке. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Даже год назад Шахтер имел проблемы в УПЛ, но в основном они касались атакующей работы – дончане были сильными в контригре, но плохо раскрывали оборонительные блоки. Также периодически случалась потеря концентрации, когда в уже выигранном матче начинались неожиданные нервы. Ну, и оборона никогда не была идеальной.

Эти минусы никуда не исчезли, однако теперь они повторяются еженедельно – и за них приходится платить очками. В четырех стартовых турах УПЛ "горняки" расписали ничью с Вересом (!) и Кривбассом, а Александрия едва не закамбечила с 0:2. При этом соперники на протяжении длительных отрезков прямо таки доминировали, а криворожане вообще забили Ризныку трижды.

Только Металлист 1925 сыграл слабо, но общая тенденция для Шахтера тревожная – уже и аутсайдеры УПЛ перестали бояться чемпиона. Они даже позволяют себе высокий прессинг. Ранее успех середнячка в матче против дончан при любых раскладах считался сенсацией, а сейчас никто не удивится осечке с Колосом.

Болей и делай прогнозы.

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И это при том, что команда Патрика ван Леувена играет в лайтовом графике, без необходимости длительных переездов. Отчасти слабые результаты можно оправдать непростой кадровой ситуацией – в первых четырех турах было слишком много дисквалифицированных и травмированных, а сейчас в лазарет загремел еще и Траоре. Новички пока сырые, да и вообще стоит делать скидку на старт сезона. Дончане только вкатываются.

Патрик ван Леувен в Заре тоже стартовал тяжело, но в итоге построил машину. На отдельных отрезках его Шахтер тоже нравится – в позиционном наступлении команда выглядела значительно лучше, чем во времена Йови. Кроме того, впечатлял качественный прессинг. Также стоит отметить увеличение тактической гибкости – Кащука наигрывали слева, Сикана пробовали вингером, инсайдом и десяткой, а Бондаренко действовал опорником (хоть и вынужденно).

На протяжении отрезков, когда задумки тренера работают, Шахтер остается грозной силой, однако команда ни разу не смогла выдержать свой же темп и уровень. После 60-й минуты (а то и сразу после перерыва) "горняки" сыпались. При этом тревожит однотипность ошибок – фулбеки проваливались позиционно и проигрывали обычную борьбу, центрбеки ничего не могли поделать с верховыми мячами, а Бондаренко получил уже две красных карточки за грубые фолы в центре.

Все это наводит на мысль, что против нынешнего Шахтера научились играть. Именно поэтому в поединке с Колосом никто не гарантирует победы – дончане являются фаворитами только на бумаге. Коэффициент на ничью довольно низкий, как для матча гранда в УПЛ.

Колос выглядит максимально неприятным оппонентом для этого Шахтера. Подопечные Ярослава Вишняка имеют лучшую оборону в чемпионате, за четыре тура пропустив всего один гол – да и тот после углового. Схема в три защитника позволяет лучше контролировать пространство между линиями, хотя переоценивать блок "хлеборобов" тоже не стоит.

Пока что именно у ковалевцев самый большой защитный оверперф УПЛ – им недозабили 3,67 ожидаемых голов. То есть, моменты у ворот Фесюна появляются регулярно.

Главным достоинством Колоса является умение затянуть соперника в болото жесткой контактной борьбы. На этом уже погорели Рух и Черноморец – пространства они не получили, борьбу не выиграли, а одесситов еще и добили двумя голами в конце ничейной встречи (с львовянами же расписали мировую).

В атаке же Колос предлагает типичный starter pack середняков, убегая в контратаки и угрожая со стандартов/кроссов. Правда, есть и интересная идея с игрой Демченко между линиями без привязки к конкретной зоне. Свои пять голов ковалёвцы забили заслуженно, выбив их с 4,99 xG – то есть, проблем с реализацией здесь нет. Словом, Шахтеру сегодня будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированы: Траоре, Бондарь, Судаков, Конопля, Петряк, Швед, Борячук, Тотовицкий (все – Шахтер)

Дисквалифицированы: Золотов – Бондаренко, Чигринский

Ориентировочные составы на матч Колос – Шахтер

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Ореховский, Богданов, Цуриков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Шахтер: Ризнык – Гочолейшвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов – Степаненко – Зубков, Крыськив, Назарина, Кащук – Сикан

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Патрика ван Луэвена – 1.53. На триумф Колоса дают 6.80, а ничью оценили коэффициентом 4.30.

Специалисты не определились с возможной результативностью поединка. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.90, аналогичный тотал меньше – 1.93. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.55, а Дениса Безбородько – на 3.00.

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