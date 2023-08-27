"Шахтарська праця завжди була і залишається шанованою та почесною, а люди гірницької професії є уособленням мужності, сміливості, гордості.

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Саме таким – мужнім, сміливим, гордим – усі знають український Донецьк та український Донбас. Для Шахтаря велика честь носити це почесне ім'я та представляти український Донецьк, український Донбас та його мешканців.

Ми живемо надією і віримо, що незабаром знову відзначатимемо головні свята разом – у вільному й щасливому Донецьку, на нашій Донбас Арені. Зі святом, рідне місто. Зі святом, донеччани й гірники", – йдеться у вітанні на офіційному сайті Шахтаря.

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