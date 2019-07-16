Арсенал с участием звезды NBA представил запасной комплект формы с элементами ретро

Лондонский Арсенал представил гостевой комплект формы на сезон 2019/2020.

Отметим, что новую экипировку представили игроки женской и мужской команд "канониров", а также звезда NBA Джеймс Харден.

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Комплект новой формы Арсенала выполнен преимущественно в желтом цвете с темно-синими вставками. Отметим, что этот комплект можно назвать ретроспективным, поскольку в похожей форме лондонцы выступали с 1991 по 1993 год.

К слову, техническим спонсором Арсенала, начиная с сезона 2019/20, стал Adidas, поэтому на форме присутствуют традиционные три полоски на плечах.

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