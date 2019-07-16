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"Для мене все ясно", – Емері прокоментував демарш Кошельни

17:00 724 Читать на русском
"Для мене все ясно", – Емері прокоментував демарш Кошельни
Унаї Емері / Reuters

Головний тренер Арсенала поділився думкою щодо Лорана Кошельни, який не захотів їхати з командою на тренувальні збори.

"Я тричі розмовляв з ним про цю ситуацію. Ми хотіли, щоб Лоран поїхав з нами, але він вирішив цього не робити.

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Для мене зараз все ясно. Ми повинні продовжувати рухатися вперед. Зараз ця справа стосується тільки гравця і клубу. Вони повинні обговорювати цю ситуацію і вже роблять це. Я чекаю підсумків їхнього діалогу та рішення, яке вони приймуть. Не можу більше нічого додати", – наводить слова Емері Guardian.

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Нагадаємо, француз не захотів летіти в літнє турне з Арсеналом. Капітан "канонірів" планував повернутись на батьківщину цього літа, однак клуб відмовився його відпускати.

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Англія Унаї Емері Унаї Емері Лоран Кошельни Лоран Кошельни Арсенал Арсенал
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