Арсенал готов продать Косьельни за 10 миллионов евро - капитан хочет уйти бесплатно

Защитник Арсенала Лоран Косьельни может сменить клуб в ближайшее время.

Арсенал готов продать защитника Лорана Косьельни, который отказался от поездки с командой в предсезонное турне по США, сообщает Sky Sports.

Косьельни отказался лететь на предсезонный тур с Арсеналом – клуб прокомментировал демарш капитана

По информации источника, Канониры хотят получить за своего капитана 10 млн евро. Интерес к Косьельни проявляют Ренн, Бордо и Лион.

При этом 35-летний француз, чей контракт с лондонской командой рассчитан еще на один сезон, хочет уйти бесплатно и вернуться в чемпионат Франции.

"Ему очень больно", – Жиру поддержал Косьельни, который отказался лететь на предсезонный тур с Арсеналом

В прошлом сезоне защитник провел за Арсенал 30 матчей, отметившись 3 голами. Француз пропустил первую часть сезона из-за травмы.