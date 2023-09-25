"С 28 февраля я вообще не общаюсь с родителями. Только можем поздравить друг друга с днем рождения, с праздником. Не более.

"За ночь проиграл в автоматах 110 тысяч долларов": Алиев признался, сколько зарабатывал в Динамо, Локомотиве и Анжи

Конечно, это неправильно. Но я не могу поддерживать... Не то чтобы они топили за Россию, но те слова, которые они сказали мне 28 февраля...

Мой отец – бывший военный. Он знает, что в Украине живет его сын, его внук и внучка, знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что русские сюда пришли убивать бандеровцев и фашистов. После этого я сказал, что отца для меня больше не существует", – сказал Алиев в интервью YouTube-каналу Ксенії Больбот.

Напомним, Александр – этнический русский, который родился в Хабаровске. После начала полномасштабного вторжения оккупантов он резко осудил своих бывших соотечественников и вступил в ряды ВСУ.

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