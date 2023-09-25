"З 28 лютого я взагалі не спілкуюсь із батьками. Тільки можемо привітати один одного з днем народження, зі святом. Не більше.

"За ніч програв в автоматах 110 тисяч доларів": Алієв зізнався, скільки заробляв в Динамо, Локомотиві та Анжи

Звісно, це неправильно. Але я не можу підтримувати... Не те щоб вони топили за Росію, але ті слова, які вони сказали мені 28 лютого...

Мій батько – колишній військовий. Він знає, що в Україні живе його син, його онук та внучка, знає, що на нас почали летіти ракети. А він каже, що росіяни сюди прийшли вбивати бандерівців та фашистів. Після цього я сказав, що батька для мене більше не існує", – сказав Алієв в інтерв'ю YouTube-каналу Ксенії Больбот.

Нагадаємо, Олександр – етнічний росіянин, який народився в Хабаровську. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів він різко засудив своїх колишніх співвітчизників і вступив до лав ЗСУ.

"Не хочу, щоб відмовився від українського паспорта": наш талант спортивної династії дебютував за Грузію, його веде Інтер