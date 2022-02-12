"Травмы – важный фактор в карьере футболиста. Коноплянка из-за этого потерял много времени. К тому же, в Шахтере появились новые игроки, молодые, на которых начали делать ставку. Заиграл Мудрик, поэтому, учитывая все факторы, предпочтение отдали другим исполнителям.

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Так и есть, после перехода в Севилью карьера Коноплянки пошла на спад. Просто тогда Евгений, можно сказать, попал не на своего тренера, любившего играть в три защитника. Для Коноплянки это было убийство. Поэтому я сразу сказал, что ничего у него не получится. Коноплянка – игрок атаки, ему нужен страхующий его партнер. В Днепре такой исполнитель был, и я не разрешал ему идти в атаку, пока Коноплянка был на поле. Я не могу и не хочу наговаривать на других тренеров. Так сложилось. Опять же, в Севилье ему не повезло. В Шальке, будто и заиграл, а потом раз, и посадили на скамью. Не знаю, что сказать. Коноплянке нужно доверие, а его во многих случаях не было.

Когда я с ним работал, у меня не было к нему претензий, особенно когда я возглавлял Днепр. Женя вытянул игру с Аяксом в четвертьфинале Лиги Европы. Классно он себя проявил и в полуфинале с Наполи, когда отдал голевую передачу на Селезнева, при этом я уже не говорю о чемпионате Украины", – цитирует Маркевича Команда 1.