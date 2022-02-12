"Травми – важливий чинник у кар'єрі футболіста. Коноплянка через це пропустив багато часу. До того ж, у Шахтарі з'явилися нові гравці, молоді, на яких почали робити ставку. Заграв Мудрик, тому, з огляду на всі фактори, перевагу віддали іншим виконавцям.

Коноплянка сконфузився на одному з перших інтерв'ю в Польщі – хавбек наплутав назви місцевих грандів

Так і є, після переходу до Севільї кар'єра Коноплянки пішла вниз. Просто тоді Євген, можна сказати, потрапив не на свого тренера, який любив грати у три захисники. Для Коноплянки це було вбивство. Тому я одразу сказав, що нічого в нього не вийде. Коноплянка – гравець атаки, йому потрібен партнер, який його страхує. У Дніпрі такий виконавець був, і я не дозволяв йому йти в атаку, поки Коноплянка був на полі. Я не можу і не хочу намовляти інших тренерів. Так склалось. Знову ж таки, у Севільї йому не пощастило. У Шальке, наче й заграв, а потім раз, і посадили на лаву. Не знаю що сказати. Коноплянці потрібна довіра, а її у багатьох випадках не було.

Коли я з ним працював, у мене не було до нього претензій, особливо коли я очолював Дніпро. Женя витягнув гру з Аяксом у чвертьфіналі Ліги Європи. Класно він себе проявив і у півфіналі з Наполі, коли віддав гольову передачу на Селезньова, при цьому я вже не кажу про чемпіонат України", – цитує Маркевича Команда 1.