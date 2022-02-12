Коноплянка сконфузился на одном из первых интервью в Польше – хавбек напутал названия местных грандов
Звездный новичок Краковии Евгений Коноплянка сразу же начал смешить польскую прессу.
"Были и другие разговоры. Я получал информацию о том, что Легия Краков очень серьезный клуб, и они обо мне тоже спрашивали. Краковия была самой убедительной. Мне сразу понравилось, как ко мне относились, поэтому я решил довериться им и нахожусь в Кракове", – заявил Коноплянка в комментарии Canal+Sport.
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Украинец явно что-то напутал, поскольку Легия базируется в Варшаве (журналистка даже пыталась помочь Евгению, но он не услышал). Конфуз 32-летнего полузащитника оперативно объяснили Sportowe Fakty. На самом деле, Коноплянкой интересовалась Висла Краков, которая узнала о переговорах с Краковией. Впрочем, хавбек успешно договорился со "полосатыми" и не рассматривал других вариантов.
Напомним, Коноплянка присоединился к польскому клубу в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на полгода с опцией продления еще на год.
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