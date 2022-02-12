"Были и другие разговоры. Я получал информацию о том, что Легия Краков очень серьезный клуб, и они обо мне тоже спрашивали. Краковия была самой убедительной. Мне сразу понравилось, как ко мне относились, поэтому я решил довериться им и нахожусь в Кракове", – заявил Коноплянка в комментарии Canal+Sport.

.@kono10official był naszym gościem w studiu Super Piątku ️ Sprawdźcie, co miał do powiedzenia Ukrainiec tuż po swoim transferze do @MKSCracoviaSSA



W CANAL+ SPORT rozpoczęła się właśnie transmisja meczu Pasów z @LechiaGdanskSA pic.twitter.com/syHeWD0Uc5 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 11, 2022

Краковия презентовала Коноплянку перед матчем с Лехией – украинец сделал несколько подарков болельщикам

Украинец явно что-то напутал, поскольку Легия базируется в Варшаве (журналистка даже пыталась помочь Евгению, но он не услышал). Конфуз 32-летнего полузащитника оперативно объяснили Sportowe Fakty. На самом деле, Коноплянкой интересовалась Висла Краков, которая узнала о переговорах с Краковией. Впрочем, хавбек успешно договорился со "полосатыми" и не рассматривал других вариантов.

Напомним, Коноплянка присоединился к польскому клубу в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на полгода с опцией продления еще на год.

Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок