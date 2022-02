.@kono10official był naszym gościem w studiu Super Piątku ️ Sprawdźcie, co miał do powiedzenia Ukrainiec tuż po swoim transferze do @MKSCracoviaSSA



W CANAL+ SPORT rozpoczęła się właśnie transmisja meczu Pasów z @LechiaGdanskSA pic.twitter.com/syHeWD0Uc5