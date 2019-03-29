Дитятьев: Надеюсь, что тренеры сборной Украины обратят внимание на чемпионат Польши

Украинский полузащитник польской Краковии Алексей Дитятьев поделился впечатлениями от польского чемпионата.

"Я считаю, что сейчас уровень чемпионата Польши выше, чем украинской Премьер-лиги. Но за многие годы Динамо, Шахтер, Металлист и Днепр заработали очень много баллов для украинского футбола, поэтому теперь от Украины сразу несколько команд играют в еврокубках из года в год. Две попадают непосредственно в групповой раунд турниров. Польша, наверное, сейчас на пути к этому. Но пока не сильно получается.

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За два сезона я знаю много случаев, когда довольно посредственные футболисты, которые более или менее неплохо зарекомендовали здесь себя за полгода, переходили в Италию. Видимо, у них налажена эта система. Очень много скаутов следит за чемпионатом Польши. Наверное, это все-таки связано с уровнем турнира.

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Шанс попасть в сборную всегда есть. Нельзя опускать руки, всегда нужно к этому стремиться и ждать. Не оставляю надежды, что тренеры сборной обратят внимание на чемпионат Польши", – рассказал Дитятьев в интервью Football.ua.