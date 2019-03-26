toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЖУНІОР МОРАЄС ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної України

20:08 4142 Читать на русском
Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної України
Євген Коноплянка / Quality Sport Images
r.savriy Роман Саврій

Головна команда країни стартувала у відборі до Євро-2020 з нічиєї проти Португалії (0:0) та важкої перемоги над Люксембургом (1:2). Виділяємо головних дійових осіб у складі "синьо-жовтих" і їхні здобутки.

1. Про Ракицького можна забути

Андрій Шевченко до останнього не виносив на публіку своє рішення щодо Ярослава Ракицького після переходу захисника в російський Зеніт. У підсумку футболіст прогнозовано виклик у збірну не отримав. На прес-конференції перед стартом відбору головний тренер відмовився пояснювати свої мотиви: "Не запитуйте більше про Ракицького, для мене це питання вичерпане".

Тепер питання вичерпане і для вболівальників. Нікому не цікаво, чим керувався Шевченко, ігноруючи Ракицького, коли в збірній його не бракує. Зразу було зрозуміло, що функції Ярослава ляжуть на плечі Миколи Матвієнка – українського центрбека з найкращим пасом. Будь-які сумніви щодо ставки на нього виглядали щонайменше дивними, а от сумніви в тому, наскільки якісно оборонець Шахтаря виконає ці обов'язки, були логічними.

Матвієнко впорався, будучи важливою фігурою в комбінаційній грі Шевченка та першою ланкою в побудові атак. У матчі з Португалією Микола став лідером команди за кількістю передач – 61 (з пристойною для такого суперника точністю – 87%). Що важливо, третина його пасів були з просуванням вперед, і вони також з хорошим відсотком точності (85%). 4 рази посилав м'яч у фінальну третину поля – круглий завжди доходив до партнерів. Половина дальніх пасів (3 з 6) знайшла адресатів.

Захисник Шахтаря своїми передачами відрізав по декілька опонентів. Завдяки йому збірна України уникала хаосу з тиканням м'яча ближньому під час виходу з власних володінь (пригадуємо Челсі – Динамо), що дає змогу похвалити тренерський штаб – "синьо-жовті" спокійно будували атаку під тиском серйозного суперника.

Матвієнку ще є над чим працювати, зокрема над частішими переведеннями на протилежний фланг, коли цього вимагала ситуація, але загалом його гра – привід не сумувати за Ракицьким та його першим пасом.

Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляття

2. Повна довіра Пятову – нуль питань

У цьому сезоні 34-річний Пятов продовжує помилятися в матчах за Шахтар. На Експерт-клубі перед табором збірної України члену тренерського штабу Олександру Шовковському ставили логічне запитання: "Чи повинен Пятов дати дорогу іншим воротарям в національній команді, зважаючи на періодичні фейли останнім часом?" Легенда Динамо ухилився від прямої відповіді, але з його слів йшла чітка думка – ніхто не планує позбавляти Андрія місця в старті.

У Португалії Пятов закрив рот критикам, здійснивши 8 сейвів (потягнули в сумі на 0.83xCG) проти Роналду та компанії, а також 9 разів зіграв на виході. Капітан "синьо-жовтих" прогримів на всю Європу, авторитетні ЗМІ називали його "гігантом" і "чорною дірою, яка засмоктує всі м'ячі".

Він дійсно виглядав прекрасно, його сейви забезпечили Шевченку та футболістам багато компліментів, адже все одно будь-яку гру розбирають крізь призму підсумкового результату. А єдиної серйозної помилки (застиг в напівпозиції) припустився тоді, коли Португалія забила з офсайду. Андрія потрібно хвалити й за гру ногами. 10 з 12 його дальніх передач на полі Португалії були точними – розкішна допомога команді у доставленні м'яча в передню лінію.

Після такого перфомансу Пятова вже мало хто вимагав у тренерів випустити на Люксембург Андрія Луніна. 20-річний голкіпер молодець і справляє виключно позитивне враження в рідкісних іграх за Леганес, але в збірній поки що справедливо сидить у запасі. Навіть проти Люксембурга Пятова цілком можна називати одним з героїв, як би парадоксально це не звучало. 4 сейви вагою 1.32xCG (очікуваних пропущених голів), якщо відняти один результативний удар суперника (на 0.9xCG).

Люксембург – України: оцінки гравців – хто найкращий і найгірший у команді Шевченка

3. Збірна – реабілітаційний центр Коноплянки

Євген Коноплянка не має ігрового часу в Шальке. Звільнення Доменіко Тедеско, якого в Україні неодноразово прокляли за недовіру вінгеру, не допомогло – під керівництвом тимчасового тренера Євген також не вибрався з запасу. Наставників Коноплянки можна зрозуміти: він – найкращий креативний футболіст у команді, але катастрофічно не здатен виконувати вимоги щодо роботи без м'яча. Таких гравців все одно можна ставити в склад, якщо вони регулярно доводять свою винятковість в атаці, однак це не про сучасного Коно, який в рік стріляє рідше, ніж палка.

У збірній продовжують ставити на винятковість екс-лідера Дніпра. Проти Португалії складалися відмінні умови для реалізації його сильних сторін – швидкі контратаки з оперативним простором. Партнери досить успішно доставляли м'яч Євгену, поки суперник ще не встигав перелаштуватися на оборону, але Коноплянка не витискав з епізодів максимум. Wyscout нарахував 5 вдалих спроб дриблінгу від вінгера на Да Луж.

Втім, після номінального обіграшу суперника йшли або заблоковані простріли, або передача ближньому без загострення. Лише раз Коноплянці вдався коронний епізод – удар правою з півфлангу. Не такий складний, але воротар Селесао подарував нам шанс. Однак знову ж таки – це один (так, потенційно гольовий) вдалий епізод від Євгена за матч на купу невдалих. У європейських клубах з таким не миряться, у збірній України – будь ласка. Сліпа віра в його клас, чи підтримка виконавця без ігрової практики? За останній рік тренерський штаб збірної чітко мав би усвідомити, що може запропонувати команді Євген.

Чому Коноплянка виконував штрафні з ідеальних позиції проти Люксембурга? Ризикнемо припустити, що причина приблизно така – йому потрібно забити, щоб відчути впевненість. Або ж такий космічний авторитет. Поруч стояв Маліновський, якого в першій половині сезону бельгійські журналісти називали кращим виконавцем стандартів, ніж Роналду. Але бив Євген – повз ціль.

Окрім цих невиправданих подарунків від партнерів (Шевченко сказав, що футболісти самі вирішують, хто підходить до м'яча), Коно завдав ще двох коронних ударів по воротах Люксембургу – разом вони потягнули на 0.08xG. Нещодавно, після прориву в грі з Гертою, ми пояснювали, чому головна зброя вінгера настільки неефективна.

4. Мораєса натуралізували не для такої гри

Натуралізований безпосередньо перед вильотом до Португалії Мораєс отримав 114 хвилин у перших двох матчах. На папері рішення Андрія Шевченка щодо Жуніора виглядають логічними: вихід на заміну проти Португалії, де зі стартових хвилин потрібен був фактурний Роман Яремчук, та поява в старті з Люксембургом, де збірна України збиралася комбінувати.

В гостях у Роналду форвард Шахтаря мав найкращий шанс забити єдиний гол у зустрічі, але промахнувся з кількох метрів. Тут критикувати тренерський штаб немає за що – ключову роль відіграли виконавська майстерність футболіста та тотальна оборона протягом 18 хвилин перебування Мораєса на полі.

Інша справа – матч з Люксембургом. Від єдиного нападника чекали гостроти, а напрацював він на 0.37 очікуваного гола, двічі неточно пробивши головою. На Жуніора подавали і подавали, але користі з того не було – він вкрай рідко добирався до м'яча. 5 програних верхових дуелей з 7 – яскрава ілюстрація вчорашньої ефективності Мораєса. Віддав 15 передач і став найменш залученим у гру футболістом збірної України. А загальна успішність дій склала 38% (середня по сезону в Шахтарі – 46%).

Звичайно, не бразилець винен, що "синьо-жовтим" не вдавалася комбінаційна гра, в якій він був би ефективним і корисним. Очікувалося, що креативна трійка Безус-Зінченко-Маліновський розумними передачами та переміщеннями забезпечить постійний тиск на чужі ворота, але Роман загубився на полі, а інші два центрхави на важких ногах після Португалії мало що показали.

З попередніх матчів збірної Шевченка виникло переконання, що зі слабшими суперниками розбиратися ми навчилися. Принаймні, постійно контролюємо м'яч і ведемо гру. Мобільний Мораєс мав допомогти в цьому, але коли прийшов його час – команда забула настанови тренера та збилася на навіси. Оскільки Андрій Миколайович випустив Жуніора в старті, можна зробити висновок, що і для нього така гра підопічних стала сюрпризом. Інша справа, що він залишився задоволеним, судячи з післяматчевих коментарів.

От так футболіст, який ідеально підходив "нашій філософії" та мав хороші ігрові зв'язки з найкреативнішим гравцем збірної (Марлосом) потрапив в чуже середовище. І нічого не показав.

Дані – Wyscout

Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020

Теги
Євро-2020 Роман Саврій Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Пятов Андрій Пятов Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Євген Коноплянка Євген Коноплянка Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Збірна України Микола Матвієнко Микола Матвієнко Статті Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
31
хв
Боснія і Герцеговина
21:45
Греція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук