Дитятьев попал в символическую сборную 23-го тура Екстракляссы

Англия — 21:50 85
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Лестер официально назначил Роджерса главным тренером
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Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літакаАнглия — 19:29 368
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Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналомМир — 17:30 404
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"Після матчу з Барселоною мій батько заплакав". Голеадор Динамо 90-х, трансферу якого в АПЛ завадив ЛобановськийИнтервью — 17:00 911
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"Це не Тайсони приїхали, а футболісти з пляжу". Чому Швед – топ, Зоря впала на коліна, а Львів шокував "дешевою силою"Украина — 14:00 739