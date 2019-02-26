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Дитятьев попал в символическую сборную 23-го тура Екстракляссы

22:03 14 Читати українською
Дитятьев попал в символическую сборную 23-го тура Екстракляссы
Алексей Дитятьев / фото из соцсетей

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев попал в символическую сборную 23-го тура чемпионата Польши.

Алексей забил единственный и победный мяч в матче его команды против Ягеллонии.

Дитятьев голом принес Краковии 7-ю подряд победу в Екстраклясе

В нынешнем сезоне Дитятьев сыграл за Краковию 21 матч отметился одним забитым голом, его клуб имеет в своем активе 36 очков и находится на 7 месте в турнирной таблице.

Теги
Украинцы за рубежом Мир Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Краковия Краковия Польша
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