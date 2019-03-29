Дитятьєв: Сподіваюсь, що тренери збірної України звернуть увагу на чемпіонат Польщі

Український півзахисник польської Краковії Олексій Дитятьєв поділився враженнями від польського чемпіонату.

"Я вважаю, що зараз рівень чемпіонату Польщі вищий, ніж української Прем'єр-ліги. Але за багато років Динамо, Шахтар, Металіст і Дніпро заробили дуже багато балів для українського футболу, тому тепер від України відразу кілька команд грають в єврокубках з року в рік. Дві потрапляють безпосередньо в груповий раунд турнірів. Польща, напевно, зараз на шляху до цього. Але поки не сильно виходить.

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За два сезони я знаю багато випадків, коли досить таки посередні футболісти, які більш-менш непогано зарекомендували тут себе за півроку, переходили до Італії. Мабуть, у них налагоджена ця система. Дуже багато скаутів стежить за чемпіонатом Польщі. Напевно, це все-таки пов'язано з рівнем турніру.

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Шанс потрапити до збірної завжди є. Не можна опускати руки, завжди потрібно до цього прагнути і чекати. Не залишаю надій, що тренери збірної звернуть увагу на чемпіонат Польщі", – розповів Дитятьєв в інтерв'ю Football.ua.