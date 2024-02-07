Овермарсу запрещено занимать должность в мировом футболе до ноября 2024 года. Как информирует Voetbal International, ФИФА отклонила его апелляцию по поводу решения Института спортивной юрисдикции за неподобающее поведение во время пребывания в должности технического директора Аякса. Напомним, что 55-летний специалист отправлял работнице клуба фотографии непристойного содержания.

Легенду Арсенала и Барселоны лишили без футбола – его дисквалификация распространилась на весь мир

Овермарс устроился на должность технического директора Антверпена, и чемпион Бельгии всячески за него заступался. Однако теперь Марк не сможет работать и в Бельгии. Сообщается, что легенда Аякса, Арсенала и Барселоны должен будет оплатить судебные издержки.

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