Более года назад бывший полузащитник Аякса, Арсенала, Барселоны и сборной Нидерландов Марк Овермарс потерял должность спортивного директора в Аяксе. Оказалось, что Овермарс пересылал фото своего полового органа сотрудницам, хотя они его об этом не просили. Нидерландский футбольный союз вынес Овермарсу вердикт – два года дисквалификации, из которых один год – условно. Изначально сообщалось, что запрет распространяется на соревнования, подконтрольные KNVB.

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Однако, согласно NRC, на самом деле дисквалификация Овермарса распространилась на весь мир. Таким образом, Овермарс не сможет продолжать работу в Антверпене, куда устроился на должность технического директора после скандала в Аяксе. У Марка еще есть шанс обжаловать решение ФИФА.

Напомним, что Овермарс является легендой Аякса, Арсенала и Барселоны. Он выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

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