Овермарсу заборонено обіймати посаду у світовому футболі до листопада 2024 року. Як інформує Voetbal International, ФІФА відхилила його апеляцію стосовно рішення Інституту спортивної юрисдикції за неналежну поведінку під час перебування на посаді технічного директора Аякса. Нагадаємо, що 55-річний фахівець надсилав працівниці клубу фотографії непристойного змісту.

Легенду Арсенала і Барселони позбавили футболу – його дискваліфікація поширилася на весь світ

Овермарс влаштувався на посаду технічного директора Антверпена, і чемпіон Бельгії всіляко за нього заступався. Однак тепер Марк не зможе працювати і в Бельгії. Повідомляється, що легенда Аякса, Арсенала і Барселони має сплатити судові витрати.

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм