Директор Вальядоліда порівняв Мессі з жахливою хворобою – аргентинець знищив команду Луніна

Директор Вальядоліда Давід Еспінар не приховував своїх емоцій після того, як його клуб постраждав від Ліонеля Мессі у матчі 10 туру Ла Ліги (1:5).

Зірковий нападник Барселони зробив дубль і віддав два асисти у матчі проти команди Андрія Луніна, який, щоправда, сидів у запасі.

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"Мессі – це віспа, але вакцини від неї немає. Він шанувальник Роналдо, і наш президент вже сказав, що захоплюється ним. Це взаємне почуття, і Роналдо був вражений так само, як і всі інші. Трохи прикро, що Мессі зробив це в матчі проти нас", – наводить слова Еспінара Goal.

Нагадаємо, у поточному сезоні Прімери Мессі відзначився чотирма голами і чотирма результативними передачами.

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