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Директор Вальядоліда порівняв Мессі з жахливою хворобою – аргентинець знищив команду Луніна

17:35 519 Читать на русском
Директор Вальядоліда порівняв Мессі з жахливою хворобою – аргентинець знищив команду Луніна
Ліонель Мессі / Reuters

Директор Вальядоліда Давід Еспінар не приховував своїх емоцій після того, як його клуб постраждав від Ліонеля Мессі у матчі 10 туру Ла Ліги (1:5).

3’ Клеман Лангле
29’ Артуро Відаль
34’ Ліонель Мессі
75’ Ліонель Мессі
77’ Луїс Суарес
 
Кіко Олівас 15’
3’ Клеман Лангле
15’ Кіко Олівас
29’ Артуро Відаль
34’ Ліонель Мессі
75’ Ліонель Мессі
77’ Луїс Суарес

Зірковий нападник Барселони зробив дубль і віддав два асисти у матчі проти команди Андрія Луніна, який, щоправда, сидів у запасі.

Мессі має перейти в Реал, якщо хоче вважатись найкращим гравцем світу, – екс-голкіпер збірної Аргентини

"Мессі – це віспа, але вакцини від неї немає. Він шанувальник Роналдо, і наш президент вже сказав, що захоплюється ним. Це взаємне почуття, і Роналдо був вражений так само, як і всі інші. Трохи прикро, що Мессі зробив це в матчі проти нас", – наводить слова Еспінара Goal.

Нагадаємо, у поточному сезоні Прімери Мессі відзначився чотирма голами і чотирма результативними передачами.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Вальядолід Вальядолід Іспанія Барселона - Вальядолід
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