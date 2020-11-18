Команда Шевченко отправится в аэропорт на отдельных автобусах около 11:30, чтобы вернуться на Украину, информирует Футбол News.

Швейцария – Украина: главный санврач Люцерна объяснил скандальное решение отменить встречу Лиги наций

Организацией перевозки занимается Швейцария. Некоторые футболисты сборной, в частности легионеры, уже начали покидать расположение команды и отправляются в аеропорт. Интересно, что ранее УАФ заявили о готовности провести матч сегодня, 18 ноября, если УЕФА предоставит соответствующее разрешение.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, "сине-желтых" отправили на карантин, а УЕФА предложил отечественной ассоциации заменить сборную другой командой.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко