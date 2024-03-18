У неділю, 17 березня, Бароне доставили з флорентійського готелю в міланську лікарню Сан-Раффаеле з діагнозом "зупинка серця". З цієї причини матч 29-го туру Серії А між Фіорентиною і Аталантою був перенесений.

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У неділю Фіорентина повідомляла, що 58-річний Бароне перебуває в критичному, але стабільному стані. Сьогодні флорентійський клуб опублікував звістки про те, що поліпшень стану здоров'я директора не відбулося.

Згідно з Repubblica, генеральний директор "фіалок" перебуває на апараті штучного життєзабезпечення. Лікарі відмовляються давати будь-які прогнози щодо його відновлення.

Тим часом сім'я Бароне повернулася у флорентійський готель.

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