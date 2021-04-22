"Вообще не понимаю, откуда берутся такие слухи. Это же кто-то их создает, а я должен заниматься тем, чтобы их комментировать. Информация об отставке Шарана – безосновательна. Что касается Сергея Ковальца, никто с ним не разговаривал и не вел переговоры. Это чушь.

Александрия устроит грандиозную чистку – 7 лидеров в зоне риска, уже есть кандидат, который заменит Шарана

Это нужно спрашивать у источника этой новости. У Игоря Бурбаса. Он, наверное, лучше знает, какие договоренности были у Шарана и президента Александрии. Бурбас, бл**ь, что-то ляпнул, а мы теперь комментируем то, что он сказал. Это фантастика. Слова Бурбаса – абсолютная неправда. Во-первых, с Сергеем Ковальцом никто не вел никаких переговоров. Во-вторых, никто сейчас никаких решений не принимает. Абсолютно.

Осталось четыре тура до конца сезона УПЛ. После этого президент Александрии Сергей Кузьменко встретится с Владимиром Шараном. Они обсудят ситуацию, пообщаются и примут какое-то решение. Это абсолютная дичь. Они пишут, бл**ь, а мы потом сидим и рассказываем, что это бред", – сказал Китаев в комментарии FootBoom.

"Росія несе розруху і пітьму": кіпер, який допомагає армії, зневажає "годувальників" і дивує історіями про нижчі ліги