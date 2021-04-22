"Взагалі не розумію, звідки беруться такі чутки. Це ж хтось їх створює, а я повинен займатися тим, щоб їх коментувати. Інформація щодо відставки Шарана – безпідставна. Що стосується Сергія Ковальця, ніхто з ним не розмовляв і не вів переговори. Це нісенітниця.

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Це потрібно питати у джерела цієї новини. У Ігоря Бурбаса. Він, напевно, краще знає, які домовленості були у Шарана і президента Олександрії. Бурбас, бл**ь, щось ляпнув, а ми тепер коментуємо те, що він сказав. Це фантастика. Слова Бурбаса – абсолютна неправда. По-перше, з Сергієм Ковальцем ніхто не вів жодних переговорів. По-друге, ніхто зараз жодних рішень не ухвалює. Абсолютно.

Залишилося чотири тури до кінця сезону УПЛ. Після цього президент Олександрії Сергій Кузьменко зустрінеться з Володимиром Шараном. Вони обговорять ситуацію, поспілкуються і ухвалять якесь рішення. Це абсолютна дикість. Вони пишуть, бл**ь, а ми потім сидимо і розповідаємо, що це маячня", – сказав Кітаєв у коментарі FootBoom.

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