В следующем сезоне Александрия изменится до неузнаваемости. Вместе с тренером команду покинет ряд игроков.

Последней надеждой спасти положение был Кубок Украины, откуда команда вылетела накануне. Без попадания в еврокубки Александрию ждет глобальная чистка, сообщает Meta-ratings.

Александрия попрощается с Шараном, – журналист

По информации источника, у большинства из футболистов, у которых 30 июня истекают контракты, они не будут пролонгированы. Летом срок соглашений заканчивается у Юрия Панькива, Павла Пашаева, Дмитрия Гречишкина, Артема Гордиенко, Евгения Банады, Валерия Лучкевича и Артема Ситало.

Подтверждает издание также информацию о возможной отставке главного тренера Александрии Владимира Шарана. Источник утверждает, если это произойдет, то главный кандидат на замену – Сергей Ковалец.

Заря вырвала победу над Александрией в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины