Форвард Бирмингема Трой Дини готов на все, чтобы быть в такой форме, как Криштиану.

Недавно голкипер Манчестер Юнайтед Ли Грант рассказал, как Роналду повлиял на изменение рациона команды. Трой Дини понимает футболистов МЮ, которые хотят подражать Кришу.

"Если бы я увидел, что Роналду ест лошадиное дерьмо перед матчем – тоже начал бы его есть!" – заявил Дини.

К слову, Криштиану феерично вернулся в Манчестер Юнайтед, оформив дубль в ворота Ньюкасла. Однако уже в следующем матче команда с ним сенсационно проиграла Янг Бойз в Лиге чемпионов.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба