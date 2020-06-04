Динамовец Алибеков озвучил свои планы в Словане до конца сезона

Хавбек Слована Ахмед Алибеков, права на которого принадлежат Динамо, поделился своими ближайшими целями.

"Очень радует, что стал играть больше и сейчас очень хорошо себя чувствую. Приятный бонус в виде трех побед в играх, в которых выходил на поле. Впрочем, в этих матчах хорошо играла вся команда. С главным тренером хорошие отношения, после отпуска он стал больше мне доверять.

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Главные планы сейчас – доиграть чемпионат и по максимуму получить игровую практику. Также хотелось бы выиграть Кубок Чехии. О более глобальных планах я еще не думал, поскольку они напрямую зависят от результатов и моей статистики в оставшихся играх за Слован", – пояснил Алибеков в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо отдало Ахмеда в аренду до конца сезона. Хавбек молодежной сборной Украины провел за Слован 12 матчей во всех турнирах, отличился 2 голами.

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