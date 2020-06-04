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Динамівець Алібеков озвучив свої плани в Словані до кінця сезону

14:24 360 Читать на русском
Динамівець Алібеков озвучив свої плани в Словані до кінця сезону
Ахмед Алібеков / Сайт Слована

Хавбек Слована Ахмед Алібеков, права на якого належать Динамо, поділився своїми найближчими цілями.

"Дуже тішить, що став грати більше і зараз дуже добре почуваюся. Приємний бонус у вигляді трьох перемог в іграх, в яких виходив на поле. Втім, в цих матчах добре грала вся команда. З головним тренером хороші відносини, після відпустки він став більше мені довіряти.

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Головні плани зараз – дограти чемпіонат і по максимуму отримати ігрову практику. Також хотілося б виграти Кубок Чехії. Про більш глобальні плани я ще не думав, оскільки вони безпосередньо залежать від результатів і моєї статистики в іграх, що залишилися за Слован", – пояснив Алібеков в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо віддало Ахмеда в оренду до кінця сезону. Хавбек молодіжної збірної України провів за Слован 12 матчів у всіх турнірах, відзначився 2 голами.

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Теги
Динамо Динамо Ахмед Алібеков Ахмед Алібеков Українці за кордоном Слован Ліберец Слован Ліберец
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