Динамо – Александрия: Шаран подтвердил отсутствие защитника из-за договоренности с киевлянами

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча 25 тура УПЛ против Динамо.

"В эти выходные открываю свою третью сотню матчей – хотелось бы удачно ее начать. Хотя мы и понимаем, как трудно будет в игре с Динамо, особенно на Олимпийском. В Кубке Украины мы сыграли с киевлянами 0:0 в основное время. Поэтому, почему бы не попробовать так и в чемпионате.

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Функционально сейчас команды готовы приблизительно одинаково. Все будет зависеть от того, кто и как будет набирать кондиции дальше, также к успеху будет ближе тот, кто обойдется минимальными потерями в составах из-за травм и дисквалификаций. Можно сказать, что к матчу с Динамо подходим в оптимальном составе. О травме Андрея Запорожана всем известно, а Роман Вантух не сможет сыграть из-за условий аренды", – сказал Шаран в комментарии Команда№1.

Напомним, матч Динамо – Александрия состоится 7 июня. В случае победы гости сравняются с киевлянами, которые по дополнительным показателям идут на четвертом месте вслед за Шахтером, Зарей и Десной.

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