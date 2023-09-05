Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук в ближайшие часы перейдет в один из европейских клубов.

Хавбек Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук покинет киевскую команду и продолжит карьеру в Европе, сообщает Динамоманія.

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О переходе 32-летнего Сидорчука должны объявить уже сегодня, 5 сентября. Название команды, в которой будет выступать капитан Динамо, и условия трансфера будут объявлены позже.

Впоследствии экс-сотрудник телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что, по слухам, Сидорчук перейдет в бельгийский Левен. В прошлом сезоне эта команда финишировала на 10-м месте турнирной таблицы, а сейчас идет 12-й. Трансферное окно в Бельгии закрывается 6 сентября.

К слову, недавно Виктор Вацко сообщал, что к Сергею Сидорчуку был интерес как раз из Бельгии. Впрочем, Динамо отказалось отпускать капитана, ведь условием перехода полузащитника было предоставление ему статуса свободного агента.

Напомним, Сидорчук – воспитанник запорожского Металлурга. К Динамо присоединился в январе 2013 года. За сборную Украины провел 56 матчей, в которых забил 3 гола. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

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