Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук у найближчі години перейде в один із європейських клубів.

Хавбек Динамо і збірної України Сергій Сидорчук покине київську команду і продовжить кар'єру у Європі, повідомляє Динамоманія.

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Про перехід 32-річного Сидорчука мають оголосити вже сьогодні, 5 вересня. Назва команди, в якій виступатиме капітан Динамо, та умови трансферу будуть оголошені пізніше.

Згодом екс-працівник телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас повідомив, що, за чутками, Сидорчук перейде у бельгійський Льовен. У минулому сезоні ця команда фінішувала на 10-му місці турнірної таблиці, а зараз іде 12-ю. Трансферне вікно в Бельгії зачиняється 6 вересня.

До слова, нещодавно Віктор Вацко повідомляв, що до Сергія Сидорчука був інтерес якраз із Бельгії. Втім, Динамо відмовилося відпускати капітана, адже умовою переходу півзахисника було надання йому статусу вільного агента.

Нагадаємо, Сидорчук – вихованець запорізького Металурга. До Динамо приєднався у січні 2013 року. За збірну України провів 56 матчів, в яких забив 3 голи. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро.

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