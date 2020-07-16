Динамо – Заря: стартовые составы и видеотрансляция битвы за второе место в УПЛ

Динамо в рамках 31-го тура УПЛ принимает Зарю. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Центральный матч 31-го тура УПЛ Динамо – Заря начнётся в 19:00 по киевскому времени. Луганчане находятся на второй позиции с отрывом от Динамо в одно очко, а Десна в надежде на осечку конкурентов остаётся четвёртой, отстав от Зари на два зачётных балла. "Мужики" в случае победы над киевлянами досрочно станут серебряными призёрами чемпионата Украины 2019/20.

Динамо – Заря: анонс матча за второе место УПЛ

Телетрансляция пройдёт на канале "УНИАН", а видеотрансляция от FootballHub доступна в этой новости. Также "Футбол 24" проведёт текстовый онлайн встречи.

Стартовые составы

Динамо: Бущан – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Караваев – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, де Пена – Вербич

Запасные: Бойко, Попов, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Пиварич, Каргбо, Сирота, Русин

Заря: Мацапура – Тымчик, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко – Цвек – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев

Запасные: Шевченко, Каменюка, Абу Ханна, Иванисеня, Чайковский, Цыганикс, Лунёв, Перович, Билоцерковец

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