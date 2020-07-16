Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ

Динамо – Зоря: стартові склади та відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ

Динамо в рамках 31-го туру УПЛ приймає Зорю. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Центральний матч 31-го туру УПЛ Динамо – Зоря розпочався о 19:00 за київським часом. Луганці перебувають на другій позиції з відривом від Динамо в одне очко, а Десна в надії на осічку конкурентів залишається четвертою, відставши від Зорі на два залікових бали. Кияни в разі поразки втратять шанси на срібні медалі.

Динамо – Зоря: анонс матчу за друге місце УПЛ

Телетрансляція проходить на каналі "2+2", а відеотрансляція від FootballHub доступна в цій новині. Також "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі.

Стартові склади

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Караваєв – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, де Пена – Вербіч

Запасні: Бойко, Попов, Кадірі, Шапаренко, Цітаішвілі, Піваріч, Каргбо, Сирота, Русин

Зоря: Мацапура – Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Михайліченко – Цвек – Хомченовський, Юрченко, Кочергін – Громов, Кабаєв

Запасні: Шевченко, Каменюка, Абу Ханна, Іванісеня, Чайковський, Ціганікс, Луньов, Перовіч, Білоцерковець

"Динамо, Зоря і Десна не готові до ЛЧ": чому Михайличенко – необ’єктивний, або Чи варто повертати Супрягу у Київ