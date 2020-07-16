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ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ

18:55 - Читать на русском
Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ
Динамо – Зоря: стартові склади та відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ

Динамо в рамках 31-го туру УПЛ приймає Зорю. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

Центральний матч 31-го туру УПЛ Динамо – Зоря розпочався о 19:00 за київським часом. Луганці перебувають на другій позиції з відривом від Динамо в одне очко, а Десна в надії на осічку конкурентів залишається четвертою, відставши від Зорі на два залікових бали. Кияни в разі поразки втратять шанси на срібні медалі.

Динамо – Зоря: анонс матчу за друге місце УПЛ

Телетрансляція проходить на каналі "2+2", а відеотрансляція від FootballHub доступна в цій новині. Також "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі.

Стартові склади

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Караваєв – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, де Пена – Вербіч

Запасні: Бойко, Попов, Кадірі, Шапаренко, Цітаішвілі, Піваріч, Каргбо, Сирота, Русин

Зоря: Мацапура – Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Михайліченко – Цвек – Хомченовський, Юрченко, Кочергін – Громов, Кабаєв

Запасні: Шевченко, Каменюка, Абу Ханна, Іванісеня, Чайковський, Ціганікс, Луньов, Перовіч, Білоцерковець

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