Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Игру показал телеканал "2+2", FootballHub и официальный ютуб-канал киевского клуба. Команда Луческу надеялась закрепить успешную неделю очередной победой в УПЛ, но справедливо потеряла очки. Буяльский и Супряга пропускали поединок из-за микротравм, полученных в Лиге чемпионов. Их заменили Андриенко и Вербич соответственно. За исключением обоих, Луческу повторил победный состав с Гентом.

Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

Юрченко проверил бдительность Бущана уже на первой минуте, выстрелив из-за пределов штрафной – кипер Динамо спокойно забрал сферу. Заря начала агрессивно, чаще работала с мячом, но стартовая четверть прошла без остроты – осторожный футбол от киевлян и контроль ради контроля со стороны подопечных Скрипника. Шапаренко неудачно исполнил штрафной метров с 25-ти, а луганчане мгновенно ответили опасным прострелом Громова, с которым справился Бущан.

Тишину на Олимпийском нарушил Карлос Де Пена. Уругваец страшно закричал после грубого подката Вернидуба – защитник справедливо получил желтую. Киевский чарруа снова оказался в эпицентре телекамер на 23-й. Хаос в центре поля завершился неосторожным подкатом футболиста Зари, который невольно вывел вингера Динамо на свидание с Шевченко. Карлос целил в дальний угол, но не сумел переиграть опытного вратаря. Вербич опоздал с добиванием и в конце концов нарушил правила.

Шапаренко неожиданно выстрелил издали – Шевченко переводит на угловой. Заря мгновенно проводит свою атаку с ударами Хомченовского и Громова. Первый пробил точно в руки Бущану, а второй – по воробьям. Без забитых мячей после первого тайма, который запомнился большим количеством борьбы и долей острых моментов.

Активный Шапаренко мог открывать счет на 48-й. Жерсон подал с правого края, а никем не прикрытый хавбек сборной Украины, дотягиваясь до мяча, попал под ближнюю штангу – сейв Шевченко спасает Зарю от серьезных неприятностей в дебюте второй половины. Вскоре уже Юрченко теряет супершанс, промахнувшись с идеальной позиции. Гладкий технически покатил под удар партнеру, которого динамовцы оставили без опеки на линии штрафной, а тот бесхитростно пробил по центру.

Луческу попытался исправить слабую игру впереди заменой Жерсона. Люксембуржец уступил место Цыганкову на 60-й. Шапаренко сводит на нет быстрый контрвыпад Динамо ударом в соперника. Николай имел минимум два хорошие варианта для передачи, но выбрал самый плохой. Заря мгновенно наказывает мячом Кочергина, который приложился метров с 20-ти. Бущан вроде бы среагировал, но как-то неуклюже выставил руки – мяч предательски проскользнул в сетку.

Вербич восстановил паритет на 75-й. Словенец блестяще развернулся после передачи Де пени и выскочил на свидание с Шевченко – сначала пробил в голкипера, но мгновенно исправился, добив в пустые ворота (1:1). Заря, быстро придя в себя, потеряла прекрасную возможность забить снова. Перович промахнулся с убойной позиции.

В итоге Динамо не досчиталось двух очков (11), но вернулось на вершину турнирной таблицы. Киевляне опережают полтавскую Ворсклу по дополнительным показателям. Заря осталась 9-й с 5-ю зачетными пунктами.