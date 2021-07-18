Товарищеский матч

Динамо – Этуаль – 2:0

Голы: Леднев, 33, Гармаш, 83

Динамо: Бущан – Караваев (Вивчаренко, 72), Забарный, Попов (Шабанов, 61), Миколенко (Сидклей, 61) – Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 64) – Цыганков (Бенито, 64), Леднев, Антюх (Кулач, 64) – Вербич (Ванат, 46).

Мирча Луческу наконец-то может рассчитывать на свою основу. Сборники вернулись с отдыха после Евро-2020 – Бущан, Миколенко, Караваев,Забарный, Попов, Сидорчук и Цыганков вышли в стартовом составе. Окончательно восстановился после травмы Вербич. Сегодня мы увидели, как реально может выглядеть команда в первых матчах сезона.

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Динамо встретилось с представителем третьего швейцарского дивизиона, но долгое время не могло найти подходов к воротам соперника. Леднев и Цыганков вырезали интересные передачи, однако не хватало завершения. Виктор включал финты в чужой штрафной и прострелил – опять же никто не откликался. Традиционно старательным был Караваев.

А вот левый фланг работал хуже. Оттуда пришла неплохая атака с участием Шапаренко и Антюха, но Вербич бездарно пробил в спину оппоненту. Совсем не понравился Миколенко, который не мог укротить мяч после диагоналей от Забарного и Сидорчука. Виталий подходил преимущественно назад, а подключение в атаку ни были острыми.

Кого можно похвалить, то это Сидорчука и Забарного. Молодой защитник, похоже, выходит на новый уровень. Если раньше, как признавался сам Илья, он думал о том, чтобы где-то не привезти, не ошибиться, то теперь Забарный смело пасует вперед. Есть прогресс. Его партнер Попов больше запомнился удачной игрой в отборе.

Теперь о Сидорчуке. Его игра в обороне все равно периодами вызывает неприятное удивление. На старте встречи капитан обрезался в простой ситуации. Слабый соперник даже не организовал момент, но в серьезном матче это была бы результативная ошибка. Потом случился еще один странный момент, когда Сергей просто стоял и ждал, пока к нему прилетит мяч. Результат – потеря.

Этим негативом Сидорчук напомнил перфомансы на Евро-2020. А вот работа с мячом в Динамо кардинально отличается от задач в сборной. Если в национальной команде Сергей практически не пасует вперед и максимально упрощает свою игру, то в клубе он не стесняется поднимать голову, находить партнеров, выдавать классные передачи и забрасывать черпачком.

Динамо открыло счет в конце первого тайма, когда Леднев откликнулся на пас Караваева, эффектно переиграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота. Кстати, это был не первый эпизод взаимодействия Леднева и Караваева. Богдан выделялся на фоне медленной команды. Видно, что партнеры только набирают форму, а он уже готов к официальным матчам.

Чего не скажешь о Вербиче. Словенец был слаб, плохо распоряжался мячом и не всегда понимал задумки партнеров. Один из ударов Беньямина заблокировали, а другой был нейтрализован офсайдом. Вербич отыграл только один тайм – в перерыве его заменил Ванат.

А еще под занавес первого тайма на поле случилась потасовка. Один из игроков Этуаля ударил по ногам Сидорчука, после чего наши ребята бросились мстить за капитана. Особенно рвались в бой Попов и Цыганков. Обошлось без серьезных последствий.

На старте второго тайма главным источником опасности стали подачи Шапаренко, однако кроссам Николая не хватало точности. Далее Мирча Луческу сделал серию замен. Бенито вышел и сразу получил два шанса: выход на голкипера сорвали защитники Этуаля, а удар нигерийца оказался неточным. Затем возникли еще две возможности – до передач Кулача и Гармаша Бенито не дотянулся.

На 83-й минуте Динамо удвоило преимущество – Гармаш красиво забил прямым ударом со штрафного. Победа есть, но сегодня киевлян трудно хвалить, учитывая уровень соперника. Низкий темп игры, очень много брака в передачах, очень много недоразумений в финальной трети. Динамо еще далеко от готовности к сезону. Большая радость для Луческу, что матч первого тура УПЛ перенесли. У тренерского штаба есть две недели, чтобы подтянуть форму игроков и наладить игровые связи.

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