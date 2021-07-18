Киевский клуб планирует еще два товарищеских матча, чтобы лучше подготовиться к новому сезону.

Киевское Динамо готовится провести еще два спарринга, кроме ранее запланированных. Соперниками "бело-синих" станут гранды турецкого футбола – Бешикташ и Фенербахче. Об этом изданию Ajans Besiktas лично рассказал главный киевлян Мирча Луческу.

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Матч против чемпиона Турции состоится в августе, тогда же планируется поединок и с бронзовым призером Суперлиги. Обе игры пройдут в Стамбуле. Точные даты пока неизвестны.

Напомним, на втором сборе киевляне уже провели контрольные матчи с Серветтом (1:1), Сьоном (2:0), Эвианом (3:0) и Ниццей (1:2). Впереди подопечных Мирчи Луческу ждут противостояния с Этуалем (18 июля) и Атлетиком (20 июля). Также у динамовцев запланированы поединки с Вильярреалом (26 июля) и Интером (14 августа).

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