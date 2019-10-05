Динамо заключило контракт с Самбрано на 5 лет без моего ведома, – Хацкевич

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, как осуществлялись трансферы во время его пребывания в клубе.

"Решение согласовывал я. Возможно, кроме Самбрано. Позвонил мне Игорь Суркис, сказал, что есть возможность его подписать. Я посмотрел его статистику. Он приехал в Марбелью, но был не готов. Я предложил оставить его до лета. За полтора месяца приведем его в порядок и будем смотреть.

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Но с ним заключили контракт на 5 лет. Вот это для меня было неожиданностью. Он мог на тот момент составить конкуренцию тому же Евгению Хачериди, Никите Бурде. Но не было времени его готовить. Кроме того, после приезда в Киев жизнь его тоже затянула. Он такой парень. Во всех остальных трансферах было слово за мной", – сказал Хацкевич в программе Вацко Light.

Напомним, прошлый сезон Самбрано провел в аренде за швейцарский Базель, а этим летом вернулся в состав киевской команды.

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