Хацкевич: Динамо предлагали подписать известных футболистов из топ-чемпионатов

Белорусский экс-наставник киевского Динамо Александр Хацкевич вспомнил, кто из известных футболистов мог оказаться в клубе во время его каденции.

"Нам постоянно предлагали каких-то футболистов. Но не всегда их цена соответствовала уровню мастерства. Некоторые просто хотели доиграть и заработать напоследок. Хотя еще 3–4 года назад сюда можно было приехать и обогатиться. Сегодня же в Украине нет таких зарплат, как, например, три года назад у того же Мбокани или Мораеса. Сейчас все гораздо скромнее.

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И тот же Алексей Михайличенко летал в Италию, просматривал одного нападающего. Но сейчас уже нет смысла об этом говорить... Хотя я просил, чтобы сначала узнали, захочет ли футболист ехать с итальянского чемпионата в Украину. Плюс цена. Игорь Суркис определял, в каких ценовых пределах мы можем работать.

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Достаточно часто предлагали хороших и известных футболистов. Из топ-чемпионатов. Ну например, из Англии предлагали Питера Крауча. Я тогда удивился, ведь ему где-то 34 года было", – рассказал Хацкевич в программе Вацко Light.

Напомним, 38-летний английский нападающий Питер Крауч, известный по выступлениям в Ливерпуле, Портсмуте, Тоттенхэме и национальной сборной, летом объявил о завершении карьеры.

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